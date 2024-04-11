ماذا قال بلينكن لوزير دفاع إسرائيل عن تهديدات إيران؟

مقارنة بين الجيش الإيراني ونظيره الإسرائيلي.. شاهد الفارق في ميزان القوة

الهجوم المميت على القنصلية الإيرانية في سوريا.. إليك كل ما نعرفه للآن

(CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، على دعم بلاده لإسرائيل وتعهد بـ"الوقوف إلى جانبها ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها".

وجاءت تصريحات بلينكن خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان.

ويأتي الاتصال في الوقت الذي تشهد الولايات المتحدة فيه حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم محتمل من جانب إيران أو مجموعات موالية لها ضد إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وذكر المتحدث أن بلينكن وغالانت "ناقشا الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وأضاف ميلر: "رحب بلينكن بإعلان إسرائيل عن خطوات عاجلة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحسين تنسيقها، مكررا أن حوادث مثل قصف عمال المطبخ المركزي العالمي يجب ألا تتكرر أبدا".

وأكد بلينكن أن بلاده "تتوقع من إسرائيل أن تنفذ بسرعة التزاماتها بشأن المساعدة الإنسانية ومنع الاشتباك وأن هذه الالتزامات يجب أن تستمر مع مرور الوقت"، وفقا للبيان.