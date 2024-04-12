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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق نحو 40 صاروخا من لبنان وطائرتين دون طيار بهما متفجرات، باتجاه شمال إسرائيل، مساء الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إنه تم اعتراض بعض الصواريخ وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وأعلن دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية اعترضت، الجمعة، وابلا من الصواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بعد إطلاق الصواريخ.

كما اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرتين دون طيار متفجرتين، وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلقهما.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "عددا من المواقع في لبنان" من أجل "إزالة التهديدات".