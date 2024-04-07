الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله بعد إسقاط مسيرة فوق لبنان

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد، إنه قصف أهدافا لحزب الله في شرق لبنان بعد أن أسقطت الجماعة طائرة إسرائيلية بدون طيار "مسيرة" فوق المجال الجوي للبلاد في اليوم السابق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أربعة مواقع لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك شمال شرق العاصمة بيروت، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "ردا على الهجوم الذي أُسقطت فيه طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (السبت)، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مجمعا عسكريا، وثلاثة مواقع إضافية للبنية التحتية الإرهابية تابعة لمنظومة الدفاع الجوي لحزب الله".

ومن جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه لم يُصب أو يُقتل أحد في الغارات الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله، السبت، أنه أسقطت طائرة بدون طيار مسلحة، وزعم أنها من طراز هيرميس 900 إسرائيلية الصنع، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".