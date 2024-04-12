أمريكا وإسرائيل تتأهبان لهجوم إيراني في الأسبوع المقبل.. ومسؤولون أمريكيون: لا مفر منه

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(CNN)-- وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال إريك كوريلا، الخميس، إلى إسرائيل حيث تتأهب المنطقة لرد إيراني محتمل على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر إن كوريلا "سيناقش مع قيادة الجيش الإسرائيلي التهديدات الأمنية الحالية في المنطقة".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وتركيا والصين، ليخبرهم أنه يجب حث إيران على عدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط بعد التهديدات التي وجهتها طهران ضد إسرائيل، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة "تعاونت أيضًا مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين خلال الأيام القليلة الماضية" لتوصيل رسالة مماثلة بشأن إيران.

وكان هناك أيضًا تبادل مستمر للرسائل الخاصة بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، حسبما صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN الأربعاء.

وقال المسؤول إن إيران واصلت تحذير الولايات المتحدة من دعم إسرائيل، وواصلت الولايات المتحدة تحذير إيران من شن هجوم.