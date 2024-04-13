ما توقعات أمريكا بشأن الهجوم الإيراني المحتمل؟.. مصدران يكشفان لـCNN

مسؤولون أمريكيون: إيران قد تضرب أهدافا أمريكية أو إسرائيلية في أي لحظة

(CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ومصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية، لشبكة CNN، الجمعة، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف متعددة داخل إسرائيل.

وأضاف المصدران أن المليشيات الموالية لإيران قد تشارك أيضا في تنفيذ الهجمات، التي من المرجح أن تشن ضد أهداف داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء المنطقة.

وكشف مصدران، لشبكة CNN في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة رصدت تحريك إيران لطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، مما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية.

وليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها كجزء من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة على أراضيها.

وذكر مصدر أن الولايات المتحدة لاحظت أن إيران تقوم بتجهيز ما يصل إلى 100 صاروخ كروز.

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية الأمريكية إن الإيرانيين يريدون أن تكون الضربة الانتقامية على إسرائيل ردا على الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي "كبيرة" لكنهم يريدون أيضا تجنب التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، حسبما ذكرت CNN، ولهذا السبب قدرت الاستخبارات الأمريكية أن إيران قد تستخدم ميليشيات موالية لها لشن الهجوم.