إعلام لبناني: غارات إسرائيلية استهدفت ودمرت مبنى في منطقة بعلبك

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نشر الأحد ، 14 ابريل / نيسان 2024

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(CNN)-- قالت وسائل إعلام لبنانية إن إسرائيل شنت غارات استهدفت مبنى في منطقة بعلبك اللبنانية، شرق العاصمة بيروت، الأحد، مما أسفر عن تعرضه للدمار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة النبي شيت في منطقة بعلبك شمال شرق العاصمة بيروت، مضيفة أن المبنى تعرض للدمار.

وأضافت الوكالة أنهم تم فرض طوق أمني حول المكان حفاظا على سلامة الأهالي.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه لا يمكنه تأكيد هذه التقارير بعد.

وتُعتبر الضربات الإسرائيلية على منطقة بعلبك منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر ندرة نظرا لأنها تقع شمالا داخل لبنان، على بعد حوالي 80 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية- اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، إنه استهدف أربعة مواقع لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك.