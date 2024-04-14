صور الأجواء السعودية تزامنا مع الهجوم الإيراني ضد إسرائيل تثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأجواء المملكة العربية السعودية خلال الهجوم الذي وجهته إيران إلى إسرائيل ليل السبت إلى الأحد الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز نشطاء على وسم "الأجواء السعودية" الذي تصدر أبرز المواضيع التي يتم التفاعل معها في المملكة صباح الأحد، المرور الكثيف لرحلات الطيران فوق المناطق الشمالية وذلك بعد إعلان الأردن وإسرائيل غلق مجاليهما الجويين بسبب الهجوم الإيراني.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت في بيان كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

ويذكر أن الأردن أعلن تمديد إغلاق مجاله الجوي حتى الـساعة الـ11 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، في حين أعلنت العديد من شركات الطيران الإقليمية والدولية تغيير مسار رحلاتها بعيدا عن أجواء الأردن والعراق ولبنان.