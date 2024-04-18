اليونيسف: مقتل ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب

أروى ديمون مراسلة CNN السابقة: الناس في غزة مرعوبون بعدما عاشوا 6 أشهر مع القنابل والمآسي

تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

كاميرا CNN ترصد عشرات الدبابات والمدرعات الإسرائيلية بعد انسحابها من خان يونس جنوب غزة

"أتمنى الحصول على رغيف خبز".. شاهد كيف تكافح جدة فلسطينية من أجل إطعام أحفادها ورعايتهم في غزة

باسم يوسف يسخر من اعتذار إسرائيل بعد مقتل عمال الإغاثة بغزة.. شاهد ما قاله لـCNN

(CNN)-- قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، كاثرين راسل، الأربعاء، إن أكثر من 13800 طفل في قطاع غزة قتلوا منذ بدء الحرب بين حركة "حماس" و إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت راسل، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بحسب بيان لمنظمتها: "لقد أصيب الآلاف، وهناك آلاف على شفا المجاعة".

وفي بيان منفصل، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن "طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق" في غزة.

وأضاف البيان أن أكثر من 10 آلاف امرأة قتلت في غزة منذ بدء الحرب، و6 آلاف منهن تركن وراءهن 19 ألف طفل يتيم.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنغرام، التي زارت غزة مؤخرا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء، إن ما أذهلها هو "عدد الأطفال الجرحى الذين رأتهم".

وأضافت: "ليس فقط في المستشفيات، ولكن في الشوارع، في ملاجئهم المؤقتة، حيث يعيشون حياتهم المتغيرة بشكل دائم".

لا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من أرقام الوفيات بسبب عدم القدرة على الوصول إلى القطاع.