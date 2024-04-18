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(CNN)-- قال متحدث باسم البحرية الأمريكية، لشبكة ،CNN إن سفينة تابعة للبحرية كانت في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لمساعدة الجيش الأمريكي في إنشاء رصيف للمساعدات لغزة اضطرت للعودة، بعد تعرضها لحريق الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث أن السفينة أبلغت، الخميس الماضي، عن تعرضها لحريق في غرفة المحرك أثناء عبورها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتسليم المعدات والأفراد.

وليس من الواضح كيف سيؤثر التأخير على بناء الرصيف العائم، الذي قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول أواخر إبريل/ نيسان أو أوائل مايو/ أيار.

وأضاف المتحدث أنه "تم إخلاء ركاب السفينة واستخدمت طفايات الحريق المحمولة لإخماد النيران"، وتابع المتحدث أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكر أن "السفينة عادت باستخدام محرك واحد إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا لإجراء مزيد من التقييم، ويجري التحقيق في سبب الحريق."