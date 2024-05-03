الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطط إيران بشأن حرب غزة

مع ضغط بن غفير للرد العسكري.. هل ستتمكن إسرائيل من مهاجمة إيران مع تجنب التصعيد؟

فيديو يُظهر ما يبدو آثار انفجارات بقاعدة الحشد الشعبي المدعوم من إيران في العراق

(CNN)-- قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، الخميس، إيران "تستغل كل فرصة لمحاولة تقويض إسرائيل، وتوسيع نفوذها في المنطقة مع استمرار الصراع في غزة".

وأضافت هاينز أن الميليشيات المتحالفة مع إيران تواصل التخطيط لشن هجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، حتى مع توقفها حاليا عن شن مثل هذه الهجمات، وتابعت أنه ليس من الواضح إلى متى سيستمر هذا التوقف.

وذكرت أن الأزمة في غزة " كانت سببا في تحفيز العنف من جانب مجموعة من الجهات الفاعلة في مختلف أنحاء العالم، حيث قام كل من تنظيمي القاعدة وداعش، بإلهام من حركة حماس، بتوجيه مؤيديهم إلى شن هجمات ضد إسرائيل والمصالح الأمريكية".

وقالت: "في الوقت نفسه، تستغل إيران كل فرصة لمحاولة تقويض دولة إسرائيل في نهاية المطاف وتوسيع نفوذها في المنطقة مع استمرار الصراع".

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا هجماتها على القوات الأمريكية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي يناير/كانون الثاني، أدى هجوم شنته إحدى هذه الجماعات إلى مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، ردت الولايات المتحدة على هذا الهجوم بمجموعة واسعة من الضربات الجوية في العراق وسوريا، ومنذ ذلك الحين، توقفت الهجمات على نطاق واسع.

وتعتقد الولايات المتحدة أن إيران تقوم بدراسة ردها على الحرب في غزة في محاولة لتجنب الصراع المباشر مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.