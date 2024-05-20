من موقع الحادث.. فيديو عن قرب يظهر حطام المروحية التي أودت بحياة الرئيس الإيراني

فريق CNN Turk يَعلق في طريقه إلى حطام مروحية رئيسي.. شاهد ما مروا به

(CNN)-- تعتزم إيران إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الجمعة 28 يونيو/حزيران، بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وحسب الوكالة، يمكن للمرشحين التسجيل في الفترة من 30 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران، فيما ستستمر الحملات الانتخابية من 12 إلى 27 يونيو/حزيران.

وتأكدت وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجية البلاد، حسين أمير عبد اللهيان، و7 آخرين، بعد تحطم مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية نائية شمال غرب إيران.

في يونيو/حزيران 2021، فاز إبراهيم رئيسي برئاسة إيران بعد انتخابات رئاسية اُعتبرت غير تنافسية، وسط رفض العديد من الإصلاحيين المشاركة في الانتخابات. وحينها انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى أقل من 50%.

كان خبير في شؤون الشرق الأوسط قال لشبكة CNN، الاثنين، إن الانتخابات المبكرة المقبلة لخلافة الرئيس إبراهيم رئيسي يمكن أن تكون "لحظة فاصلة بالنسبة لإيران".

وقال محمد علي شعباني، رئيس تحرير موقع أمواج ميديا، لمراسلة شبكة CNN بيكي أندرسون، الاثنين: "أعتقد أن التأثير المباشر الأكثر أهمية لوفاته هو من سيأتي من بعده". وأضاف: "هذه الانتخابات يمكن أن تكون لحظة فاصلة بالنسبة لإيران".

وأشار شعباني إلى موقف المرشد الإيراني علي خامنئي المحتمل تجاه الانتخابات.