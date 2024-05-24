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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، طلبين إلى كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعدما أعلنت دول أوروبية عن خطواتها في هذا الاتجاه.

وقال عمرو موسى في تدوينات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس: "أطالب دول الاتحاد الأوروبي بالخروج من (القفص)، والاعتراف السريع بدولة فلسطينية مستقلة وفاعلة".

وأضاف عمرو موسى: "أطالب الجامعة العربية بالتقدم رسميا للاتحاد الإفريقي والأوروبي مع مذكرة إلى منظمة الدول الأمريكية، للحث على اعتراف دولها بدولة فلسطين، وإبلاغ ذلك إلى مجلس الأمن. فلنطرق الحديد وهو ساخن".

وأردف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية في تدوينة ثانية قائلا: "تباشير(اليوم التالي) بدأت تتوالى من منطلقات إيجابية لصالح القضية الفلسطينية. اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج يمثل إعادة إطلاق لعملية السلام بالشرق الأوسط من منظور صحيح: الدولة أولا ثم تفاصيلها. لا تفاوض علي الحق في الدولة"، حسب قوله.

وفي منشور ثالث عبر المنصة ذاتها، قال عمرو موسى: "المسألة طبعا ليست سلسة: ترفض إسرائيل قيام دولة فلسطينيةويساعدها من يقترح التفاوض مع إسرائيل على قيام هذه الدولة، وهذا يعني إعطاء إسرائيل حق الفيتو ضد قيام الدولة. يجب فضح ذلك عالميا. اعتراف الدول الثلاث وما سيتلوه يمثل تحولا غربيا مهما ضد الفيتو المحتمل".