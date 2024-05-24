من موقع الحادث.. فيديو عن قرب يظهر حطام المروحية التي أودت بحياة الرئيس الإيراني

بعد إعلان إيران موته.. من هو إبراهيم رئيسي؟

(CNN)-- كشف التقرير الأولي عن تحطم مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الأحد، عدم وجود أي نشاط مشبوه في مسار الرحلة أوالاتصالات التي أجراها الطيار قبل حادث تحطم المروحية الذي أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وآخرين.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته هيئة الأركان للجيش الإيراني بشأن التحقيقات حول الحادث، كانت المروحية مستمرة في طريقها المخطط، ولم تنحرف عنه وقت وقوع الحادث .

وأشار المحققون، في النقرير، إلى أن قائد المروحية كان على اتصال مع طياري المروحيتين الأخريين في الموكب وقت تحطم الطائرة، وكذلك تواصل مع برج المراقبة في المنطقة.

ولفت المحققون إلى عدم وجود أي نشاط غير عادي في المحادثات بين الاثنين، وأكدوا على عدم وجود آثار لطلقات رصاص في موقع التحطم.

وكانت النيران اشتعلت في المروحية التي كانت من طراز بيل 212 عند اصطدامها بالجبل.

ويسلط التقرير الضوء على جهود البحث والإنقاذ المكثفة للمروحية، مشيرا إلى أن طائرات إيرانية بدون طيار حددت الموقع الدقيق لموقع التحطم حوالي الساعة 5:00 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

ويقول المحققون إنهم ما زالوا يفحصون موقع التحطم والعديد من الأدلة لإنهاء التحقيق.