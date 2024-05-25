دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله على مقتل رئيس إيران، إبراهيم رئيسي إلى جانب عدد من المسؤولين بحادث تحطم مروحية برحلة داخلية، الأسبوع الماضي.

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ولفت نصرالله في كلمة بثتها قناة المنار التابعة لحزب الله لرسالتين بمقتل رئيسي، قائلا: "التشييع المليوني يجب أن يطمئن جميع الأصدقاء ورسالة للعدو الذي فرض الحروب على ايران والعقوبات والتضليل والاغتيالات وبقيت ايران قوية وصامدة وتكبر وتقوى ويعلو شأنها في العالم على كل صعيد، ويجب على العدو أن ييأس وأحد أسباب فشل السياسة الأمريكية هو الانفصال عن الواقع وإنكار له ولذلك أخطأوا في افغانستان والعراق وفي ايران والمنطقة".

وتابع قائلا: "الدولة الايرانية أحزنها جداً شهادة رئيسها والدستور الإيراني يعالج المسألة والمؤسسات الايرانية تعمل وهي دولة قانون على رأسها قائد حكيم وعظيم".

وأضاف: "الرسالة الثانية لمشاهد التشييع ان إيران هي دولة قوية متماسكة صلبة، ورغم انه أحزنها جدا استشهاد السيد رئيسي وعبداللهيان ورفاقهما، ولكنه لم يربكها او يضعفها.. لم يتم تعطيل البلد في إيران رغم الحادثة المحزنة لأنها دولة دستور ومؤسسات وقانون وعلى راسها قائد كبير وعظيم الى جانب الثقة والحاضنة الشعبية".

وعن إسرائيل، قال نصرالله: "اليوم ونحن في الشهر الثامن من الحرب على غزة الإسرائيليون أنفسهم في السلطة والمعارضة كلّهم يجمعون على أن ما عايشه الكيان هذه السنة لم يسبق له مثيل، العدو يعترف بالمعاناة الشديدة التي يواجهها ويعترف بالعجز والفشل.. من أهم ما يعاني منه الكيان الصهيوني موضوع اعتراف بعض الدول الاوروبية بدولة فلسطين وهذا سيفتح الباب امام دول اخرى، هذا الاعتراف هو خسارة استراتيجية للكيان الصهيوني، وهو من نتائج طوفان الاقصى وما بعد طوفان الأقصى.."

واستطرد: "من نتائج طوفان الاقصى وثبات المقاومة وصمودها، اسرائيل اليوم امام المحكمة الجنائية بعد طلبها اصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت".