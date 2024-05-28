(CNN)-- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الثلاثاء، إن حوالي مليون شخص فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأضافت الأونروا في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "حدث هذا مع عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه، ووسط القصف ونقص الطعام والماء وأكوام النفايات والظروف المعيشية غير المناسبة".
وأردفت وكالة الأونروا قائلة: "يوما بعد يوم، يصبح تقديم المساعدة والحماية أمرا شبه مستحيل".
وكانت الوكالة دعت في وقت سابق لوقف إطلاق النار في غزة، وانتقدت أمر الإخلاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي في الجزء الشمالي من القطاع.