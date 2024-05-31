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(CNN)-- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" في بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس عن انقطاع خدمات الهاتف المحمول بسبب الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال البيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات الخلوية في مدينة رفح بسبب العدوان المستمر".

ويأتي انقطاع الاتصالات في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ إليها نحو 1.3 مليون فلسطيني قبل بدء العملية، رغم الضغوط الدولية المتزايدة لوقف العملية فورا.

واختتم بيان الشركة: "فرقنا تعمل جاهدة لاستعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن". وحتى صباح الجمعة، لم تصدر شركة "جوال" بيانا بشأن عودة الاتصالات.