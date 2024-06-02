محمد بن زايد وتميم بن حمد يبحثان في أبوظبي مقترحات بايدن بشأن غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، "العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات"، طبقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما استعرض الجانبان، "تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، وأكدا "أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة".
وبحسب وكالة "وام" فقد تطرق الجانبان، إلى "المقترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن بشأن الأزمة في قطاع غزة".
وأكد الرئيس الإماراتي وأمير قطر "دعم دولة الإمارات ودولة قطر جميع المبادرات والمساعي الجادة التي تدفع نحو وقف التصعيد في المنطقة، وحماية أرواح المدنيين كافة، وإنهاء معاناتهم في قطاع غزة، والدفع تجاه أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والدائم، الذي يقوم على أساس حل الدولتين، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها"، حسبما أوردت وكالة "وام".