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القدس (CNN)-- أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أن قواته موجودة في وسط مدينة رفح جنوب غزة، بعد إعلانه أنه فرض "سيطرة عملياتية" على محور فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر.

وأكد البيان ما قاله شهود عيان لشبكة CNN، الثلاثاء الماضي، بأن الدبابات الإسرائيلية شُوهدت في وسط رفح لأول مرة منذ دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح في أقصى جنوب غزة، في وقت سابق، من مايو/أيار 2024.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، الجمعة: "حددت قوات الجيش الإسرائيلي في وسط رفح منصات إطلاق صواريخ لحركة حماس، وفتحات أنفاق إرهابية، وأسلحة. كما فككت القوات منشأة لتخزين أسلحة لحماس في المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قال، الأربعاء الماضي، إنه فرض "سيطرة عملياتية" على محور فيلادلفيا، وهي منطقة عازلة بطول 14 كيلومترا (8.7 ميل) على الحدود بين مصر وقطاع غزة.