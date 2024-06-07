الإعلان عن موعد إلقاء نتنياهو كلمة أمام الكونغرس

(CNN)-- سيلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو/ تموز.
ووقع جميع الزعماء الأربعة الكبار في مجلسي الكونغرس (رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية في المجلس حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل) على الرسالة التي تدعو نتنياهو.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو سيلقي كلمة في 24 يوليو.
وقال شومر، في بيان، الخميس: "لدي خلافات واضحة وعميقة مع رئيس الوزراء، والتي عبرت عنها سرا وعلنا وسأواصل القيام بذلك ولكن لأن علاقة أمريكا مع إسرائيل هي علاقة صارمة وتتجاوز شخصا واحدا أو رئيس وزراء، فقد انضممت إلى الطلب منه أن يتحدث".
وتواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض للتعليق.