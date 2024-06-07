الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

الإعلان عن موعد إلقاء نتنياهو كلمة أمام الكونغرس

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
بعدما شكك بأسبابه في الحرب على غزة.. كيف تبدو "نقطة الغليان" في بايدن ونتنياهو؟

(CNN)--   ﻿﻿﻿سيلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام  الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو/ تموز.

ووقع جميع الزعماء الأربعة الكبار في مجلسي الكونغرس (رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية في المجلس حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل) على الرسالة التي تدعو نتنياهو.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو سيلقي كلمة في 24 يوليو.

قد يهمك أيضاً

لماذا يعارض نواب أمريكيون دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس؟

وقال شومر، في بيان، الخميس: "لدي خلافات واضحة وعميقة مع رئيس الوزراء، والتي عبرت عنها سرا وعلنا وسأواصل القيام بذلك ولكن لأن علاقة أمريكا مع إسرائيل هي علاقة صارمة وتتجاوز شخصا واحدا أو رئيس وزراء، فقد انضممت إلى الطلب منه أن يتحدث".

وتواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض للتعليق.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.