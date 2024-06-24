"شريان حياة" بعد إغلاق معبر رفح.. نظرة على الرصيف الأمريكي العائم في غزة

وسط الهتاف والتصفيق.. شاهد كيف عبرت أول قافلة مساعدات الى غزة من معبر رفح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مصدر مصري رفيع المستوى، الاثنين، أن مصر تؤكد مجددا رفضها لإعادة فتح وتشغيل معبر رفح مع قطاع غزة، مع استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، التي تديرها الدولة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف المصدر رفيع المستوى، بحسب القناة، أن "مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين إعادة تشغيل معبر رفح".

وأوضح المصدر أن "الأجهزة المصرية المعنية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة لقطاع غزة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

وكانت وسائل إعلام رسمية مصرية، تحدثت مؤخرا عن انتهاء الاجتماع الثلاثي الذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث أجروا مباحثات لإعادة فتح معبر رفح.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" حينها عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن "مصر تمسكت بموقفها الثابت بضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى".