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بعد موت رئيسي.. الإيرانيون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار خلفه من بين 6 مرشحين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه القنصل العام الإيراني في جدة، حسن زرنكار، شكره للمملكة العربية السعودية على تعاونها وتقديم المساعدة للناخبين الإيرانيين المتواجدين بها خلال إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14 فيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأعرب حسن زرنكار في رسالته "عن شكره وتقديره للسلطات السعودية، بعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الجمعة، الموافق 28 يونيو/حزيران 2024، والتي شارك فيها الإيرانيون المقيمون بالمملكة العربية السعودية والحجاج المتواجدون بها"، طبقا لما أوردت وكالة "إرنا".

وجاء في رسالة الشكر، أن "القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة يتقدم بالتقدير والشكر لسلطات المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة، على تقديم المساعدة والتعاون اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024".

وقال القنصل حسن زرنكار في رسالته: "إنه ولحسن الحظ، فإن التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، يشير إلى تحسين العلاقات الثنائية وتوطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين"، حسبما أفادت الوكالة الإيرانية.

والجمعة الماضية، توجه الناخبون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس السابق إبراهيم رئيسي، الذي مات في حادث تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي.

وحصل مسعود بيزشكيان، النائب الإصلاحي ووزير الصحة السابق، على 10,415,991 صوتًا، بينما حصل سعيد جليلي، المستشار الأمني ​​المتشدد والمفاوض النووي السابق، على 9,473,298 صوتًا، ليتواجه المرشحان في الجولة الثانية والحاسمة من السباق والمقررة في 5 يوليو/تموز الجاري.