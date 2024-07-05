تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

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(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن وفد إسرائيلي برئاسة مدير الموساد ديفيد بارنياع سيسافر إلى قطر لمواصلة المفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وأضاف المصدر أن بارنياع سيلتقي برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لإجراء مناقشات تهدف إلى تقريب الطرفين من التوصل إلى اتفاق في غزة.

وكان مسؤول إسرائيلي صرح، لـCNN، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سمح لفريق التفاوض بالعودة إلى المفاوضات.

وقال المسؤول: "أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التأكيد على أن الحرب ستنتهي فقط بعد تحقيق الأهداف كافة وليس قبل ذلك بدقيقة".

وتحدث المسؤول دون الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ويبدو أن إسرائيل و"حماس" على وشك التوصل إلى إطار اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، حسبما قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات لـCNN، الأربعاء.

وقال المصدر المطلع على المفاوضات إن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن رد "حماس" الأخير سيمكن الطرفين من الدخول في تفاصيل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق.