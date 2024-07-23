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(CNN)-- أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الثلاثاء، حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العمليات الإسرائيلية بالقرب من مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، الاثنين، بعدما أمر الجيش الإسرائيلي سكان الأحياء الشرقية بالمدينة إلى إخلائها بشكل "مؤقت".

وقال مكتب الإعلام الحكومي إن 81 فلسطينيا على الأقل قُتلوا، وأُصيب أكثر من 250 آخرين بنيران المدفعية والغارات الجوية الإسرائيلية، قرب مدينة خان يونس في جنوب غزة، الاثنين.

وفي وقت سابق، الاثنين، أمر الجيش الإسرائيلي سكان الأحياء الشرقية من خان يونس بإخلائها مؤقتا إلى ما وصفه بمنطقة إنسانية "معدلة"، قائلا إنه "سيعمل بقوة ضد المنظمات الإرهابية" في منطقة خان يونس.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي الهجوم، واتهم الجيش الإسرائيلي "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بطريقة منظمة ومتعمدة ومخططة مسبقا، من خلال إجبار عشرات الآلاف من النازحين والمدنيين على مغادرة منازلهم ومراكز الإيواء"، حسب وصفه.