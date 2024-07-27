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(CNN)-- قال مصدران مطلعان على الاجتماع لشبكة CNN، السبت، إنه سيتم استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والأسرى في روما، الأحد.

وسيقود مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز الفريق الأمريكي، وينضم إليه نظراؤه من قطر ومصر وإسرائيل.

وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع، فإنه من المتوقع استئناف المفاوضات رفيعة المستوى بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في روما في الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يلتقي بيل بيرنز مع نظرائه من مصر وقطر، فضلاً عن المخابرات الإسرائيلية.

واستغلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن اجتماعاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع لمحاولة تقريبه من قبول الصفقة.

وقالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الخميس، بعد اجتماعها مع نتنياهو: "لقد حان الوقت لإتمام هذه الصفقة".

وأعلن مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع: "الأمر يعود إلى الإسرائيليين لقبولها".

ومن جانبه، قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN إن إسرائيل شاركت أحدث مقترحاتها بشأن اتفاق إطلاق النار وإطلاق الأسرى مع الولايات المتحدة، السبت، قبل اجتماع روما، الأحد.

ولا تزال تجري مناقشات مهمة حول نسبة الرهائن الإسرائيليين إلى السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وما هو الفيتو الذي سيكون لدى إسرائيل على السجناء الفلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من رفح وممر فيلادلفيا، من ضمن قضايا أخرى.