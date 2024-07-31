صحفي إسرائيلي قابل هنية يعلق على مقتله: تُركنا مع القادة الأكثر تطرفًا مثل السنوار.. واغتيال زعيم حماس "رسالة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الذي كان في طهران لحضور مراسم تنصيبه خليفة للرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي.

وقال بزشكيان وفقا لما نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية التابعة للدولة: "تنعى إيران العزيزة شريكها في الأحزان والأفراح، رفيق درب المقاومة الدائم والمشرف، قائد المقاومة الفلسطينية الشجاع، شهيد القدس الحاج إسماعيل هنية.. بالأمس رفعت يده المنتصرة واليوم علي أن أشيعه على كتفي. الشهادة هي عمل رجال الله. إن الأواصر بين شعبي إيران وفلسطين الشامخين ستكون أقوى من أي وقت مضى، وسيتم متابعة طريق المقاومة والدفاع عن المظلومين بشكل أقوى من أي وقت مضى".

وتابع الرئيس الإيراني الجديد قائلا: "ستدافع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن سيادة أراضيها وعزتها وشرفها، وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على عملهم الجبان".

يعد مقتل هنية بمثابة ضربة كبيرة للجماعة الفلسطينية المسلحة – ويأتي في وقت صعب بالنسبة للشرق الأوسط، مع تصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله الذي يهدد بالتوسع إلى حرب إقليمية. كما أنه يلقي بظلال من الشك على مستقبل المفاوضات بين إسرائيل وحماس.