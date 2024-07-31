كيف رد وزير الخارجية الأمريكي على سؤال عن مقتل إسماعيل هنية؟

صحفي إسرائيلي قابل هنية يعلق على مقتله: تُركنا مع القادة الأكثر تطرفًا مثل السنوار.. واغتيال زعيم حماس "رسالة"

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه "لن يتكهن بأي حدث واحد" يتناول مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل "منذ اليوم الأول" على الضغط من أجل وقف إطلاق النار لمنع انتشار الصراع إلى مناطق أخرى.

وأصدرت حماس بيانا بعد وقت قصير من الاغتيال قالت فيه إن هنية قُتل في "ضربة صهيونية" على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.، مسعود بزشكيان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية، رغم أن مسؤولين كبارا تعهدوا في السابق بالقضاء على حماس وقيادتها ردا على هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويمثل مقتل هنية ضربة كبيرة لحركة حماس، إذ أنه كان أبرز شخصية عامة تقود العمليات السياسية للمجموعة بينما كان يعيش في الخارج، ويعتبر ثاني قائد لمجموعة مسلحة مدعومة من إيران، يبلغ عن قتله في الأيام الأخيرة.