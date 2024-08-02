من ولادته إلى اغتياله.. كل ما قد تود معرفته عن إسماعيل هنية ومسيرته في السلطة وحماس

بقنبلة زرعت قبل شهرين.. تفاصيل صادمة عن كيفية اغتيال إسماعيل هنية "عن بعد"

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(CNN)-- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي لشبكة CNN، الجمعة، إن الولايات المتحدة "تعيد دائما تقييم وضع قواتها في الشرق الأوسط للتأكد من أننا لدينا ما نحتاجه للدفاع عن أنفسنا وقواتنا ومنشآتنا، وعن حلفائنا وشركائنا، مثل إسرائيل".

ويأتي ذلك عقب تقارير تعهدت فيها إيران بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف كيربي في مقابلة، الجمعة، مع كيت بولدوين من شبكة CNN: "لا أعتقد أنه سيكون من الجيد بالنسبة لي الخوض في الكثير من التفاصيل حول ذلك".

وأوضح جون كيربي: "لقد سمعنا المرشد الأعلى (الإيراني علي خامنئي) بصوت عال وواضح أنه ينوي الانتقام لمقتل زعيم حماس في طهران، وأنهم يريدون شن هجوم آخر على إسرائيل، لذلك يجب علينا التأكد من أن لدينا الموارد والقدرات المناسبة في المنطقة. وزارة الدفاع تعمل على ذلك. وأنا لست في وضع يسمح لي بالحديث عن هذا الأمر بأي تفاصيل في تلك المرحلة".

وخلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن "أعاد تأكيد التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران، بما في ذلك الجماعات الإرهابية بالوكالة لها، حماس وحزب الله والحوثيين. وناقش الرئيس الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد تلك التهديدات، بما في ذلك ضد الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، لتشمل عمليات انتشار عسكرية دفاعية أمريكية جديدة".

وقال كيربي، الجمعة، إن هذا الدعم سيأتي على الأرجح في شكل أفراد ومعدات في المنطقة.

وأردف: "يُرجح أن يكون الأمر مزيجا من كليهما، بالطبع، لأنه عندما تضيف قدرات إلى منطقة ما فإن الأمر ليس مجرد معدات- عليك إضافة قوات أيضا لصيانة وتشغيل هذه المعدات".

ورفض جون كيربي التعليق على تقرير يفيد بأن الجيش الإسرائيلي قتل محمد الجعبري، نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقال كيربي: "لا أستطيع هنا تأكيد التقرير عن هذه الضربة التي قتلت القيادي بحركة الجهاد الفلسطينية- ما يمكنني تأكيده لكم هو أن إسرائيل تواصل القيام بعمليات في غزة، وتواصل الضغط على قيادة حماس والجماعات الأخرى في غزة التي تشكل تهديدا للشعب الإسرائيلي، وكما أوضح الرئيس بايدن في اتصاله مع رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية، هو التأكد من حصولهم على ما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم".