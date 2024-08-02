من ولادته إلى اغتياله.. كل ما قد تود معرفته عن إسماعيل هنية ومسيرته في السلطة وحماس

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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه "قلق للغاية" بشأن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تعهدت إيران بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية.

وتحدث بايدن ونائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهي محادثة وصفها بايدن بأنها "مباشرة للغاية".

وقال بايدن للصحفيين بقاعدة أندروز الجوية المشتركة: "نحن قلقون للغاية بشأن ذلك. لقد عقدت محادثات مباشرة للغاية مع رئيس الوزراء اليوم. لدينا الأساس لوقف إطلاق النار. يجب عليه المضي قدما فيه، ويجب عليهم المضي قدما فيه الآن".

وعندما سُئل عما إذا كان مقتل هنية قد أثر على فرصة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال بايدن إنه "لم يساعد".

وكان بايدن أكد خلال الاتصال مع نتنياهو "التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران".