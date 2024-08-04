"الحب لا علاقة له بالدين".. ساويرس يعلق على منشور عن شعب لبنان

"لا مفر من الرد".. نصرالله يتوعد إسرائيل "ومن يقف خلفها" ولبناني يوجه رسالة "قوية" للعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تعليق ورده على تدوينة نشرها عن شعب لبنان وسط ازدياد التوتير على الحدود الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل.

وقال ساويرس في تدوينته: "شعب لبنان من اقوي الشعوب العربية و قوته في حبه للحياة و استمتاعه بها متجاهلا كل قوى الشر و الجيران البغيضة و التدخلات العقيمة.. يظل احلي شعب و اجمل روح و اكثر الشعوب العربية كفاءة .. الله معكم ويحميكم".

وعلق صاحب حساب "معاوية" قائلا بتدوينة: "لأن أكثرهم نصارى وانت تحب النصارى اللي مثلك (المسيحي) يحن على (المسيحي)️"، ليرد ساويرس قائلا: "الحب لا علاقة له بالدين".

وتأتي تدوينة ساويرس في الوقت الذي دعت فيه عدد من الدول رعاياها لمغادرة لبنان وإعلان شركات طيران عالمية تعليق رحلاتها إلى بيروت.