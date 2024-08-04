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(CNN)-- قتل فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، وأصيب ستة مدنيين في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان في جنوب لبنان، السبت، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مركز عمليات الطوارئ في الصحة العامة أن خمسة من الجرحى حالتهم مستقرة، وواحد في حالة متوسطة بعد نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية السبت "قضت على إرهابي من حزب الله في منطقة دير سريان".

وأكد حزب الله في بيان له السبت أن أحد مقاتليه قتل في دير سريان، قائلاً إنه من مواليد عام 2007.

وقال البيان: "بكل فخر واعتزاز، تعلن المقاومة الإسلامية استشهاد المجاهد حسن عماد كريم "ياسر"، من مواليد عام 2007 في بلدة دير سريان في جنوب لبنان، الذي استشهد على طريق القدس".

وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إن طائراته الحربية قصفت مواقع لحزب الله في منطقة كفركلا في جنوب لبنان، بما في ذلك البنية التحتية للجماعة والهياكل العسكرية. وكان إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران حدثًا شبه يومي منذ بدء الحرب في غزة.