الجيش الإسرائيلي يعلن التحقيق في عشرات الحوادث "الإجرامية المحتملة" بغزة

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حياة وموت ولحظات فرح مسروقة.. شاهد ما رصدته عدسة CNN في 4 ساعات من يوم بغزة

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه يحقق في نحو 75 حادثة إجرامية محتملة في غزة، منذ بدء الحرب ضد حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم فتح نحو 75 تحقيقا جنائيا للشرطة العسكرية بشأن حوادث وقعت في قطاع غزة، أو بشأن معتقلين تم نقلهم من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، مما أثار الشكوك في ارتكاب جرائم جنائية".

وأضاف البيان: "يتم تحويل نتائج التحقيقات إلى مكتب المدعي العام العسكري للنظر فيها، لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات القانونية اللازمة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب في غزة "تم تحويل مئات الحوادث إلى آلية التقييم وتقصي الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة (FFAM)، وهي هيئة خبيرة ومستقلة مسؤولة عن فحص الحوادث الاستثنائية التي وقعت أثناء الحرب".

وتوصل تحقيق أجرته الأمم المتحدة خلال الأشهر القليلة الأولى من حرب غزة، إلى أن إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في أول تحقيق معمق تجريه الأمم المتحدة في هجمات السابع من أكتوبر، والصراع الذي تلاها، حسبما ذكرت شبكة CNN في يونيو/حزيران الماضي.

وتكشف التقارير التي صدرت في يونيو، والتي تغطي الأحداث حتى نهاية عام 2023، صورة مقلقة بأن الجانبين يتجاهلان القانون الدولي في صراع مدمر استمر أكثر من 10 أشهر حتى الآن، مما أدى إلى انقسام حاد في الرأي العام العالمي وتصاعد التوترات في أنحاء الشرق الأوسط. واعترضت إسرائيل بشدة على النتائج.

وتبدأ تقارير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في السابع من أكتوبر، عندما شنت حماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى هجوم في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 250 شخصا كرهائن.

وقد دفعت أحداث السابع من أكتوبر إسرائيل إلى إعلان الحرب على حماس، وشن هجوم على غزة دمر مساحة كبيرة من القطاع المكتظ بالسكان، وقتل حوالي 39699 شخصا، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في غزة.