بذخائر أمريكية.. إليكم ما نعلمه عن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة

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(CNN)-- أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، السبت، مقتل أكثر من 50 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مدرسة التابعين في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن المدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في حي الدرج في الجزء الشرقي من مدينة غزة.

وأضاف الدفاع المدني أن "العمل جار لانتشال جثثهم وإنقاذ الجرحى".

وأكد الدكتور فضل نعيم من المستشفى الأهلي في مدينة غزة، أن ما لا يقل عن 50 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، إنه قصف المدرسة، مضيفا أن القوات الجوية الإسرائيلية "استهدفت بدقة إرهابيي حماس الذين يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس" المدمج في مدرسة بجوار مسجد "في درج التفاح، والتي تعمل كمأوى لسكان مدينة غزة"، حسب وصفه.

وفي بيانه، زعم الجيش أن "مركز القيادة والسيطرة كان بمثابة مخبأ لإرهابيين وقيادات من حماس، حيث تم التخطيط لهجمات مختلفة وتنفيذها ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وقال الجيش أيضا إنه قبل الغارة الجوية، "تم اتخاذ خطوات عديدة للتخفيف من مخاطر إيذاء المدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والمعلومات الاستخباراتية".