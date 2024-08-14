إسرائيل ترسل عسكريين كبار ورؤساء أجهزة الاستخبارات لمحادثات الدوحة

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

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(CNN)-- أبلغ مسؤول إسرائيلي شبكة CNN أن إسرائيل سترسل رؤساء أجهزة الاستخبارات في الموساد والأمن الداخلي، بالإضافة إلى مسؤول عسكري كبير إلى محادثات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن في الدوحة، الخميس.

وقال المسؤول إن رئيس الموساد ديفيد برنيا ورئيس الشين بيت رونين بار ولواء الجيش نيتسان ألون، سيرسلون من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى قطر لإجراء المحادثات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن نتنياهو أعطى الوفد تفويضًا لإجراء المفاوضات.

والموساد هو جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، في حين أن الشين بيت، المعروف أيضًا باسم ISA أو الشاباك، هو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان كبار المسؤولين الآخرين سيكونون جزءًا من الوفد.

في وقت سابق الأربعاء، قال مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكةCNN ، إن حماس لن تشارك في مفاوضات الدوحة، وأنها مستعدة للقاء الوسطاء بعدها في حال كان هناك "تطورات أو رد جاد" من جانب إسرائيل.

تأتي المفاوضات وسط مخاوف من هجوم محتمل لإيران ووكلائها على إسرائيل، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.