تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- أفاد بيان مشترك بين مصر وقطر والولايات المتحدة، الجمعة، بأن الوسطاء قدموا اقتراحا لإسرائيل وحماس لسد فجوات الخلاف المتبقية بين الجانبين، بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وجاء في البيان الذي نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية نسخة منه عبر صفحته على فيسبوك، الجمعة: "على مدى الـ 48ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء، بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

وأضاف البيان الذي نشرته صفحة الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية القطرية: "في وقت سابق اليوم (الجمعة) في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين، ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735".

وأوضحت البيان أن "هذا الاقتراح يُبنى على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".

وأضاف البيان: "ستواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".

وأكد البيان: "سيجتمع كبار المسؤولين من حكوماتنا مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم. وكما ذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي (لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تُقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق)".

ولم يوضح البيان نقاط الاتفاق التي تم التوصل إليها خلال الأسبوع الماضي.

وختم المتحدث باسم الرئاسة المصرية البيان قائلا: "الآن أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".