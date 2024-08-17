بايدن يوجه تحذيرا لإيران بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

مسؤولة بمنظمة "كير" الإنسانية: اللوم على من لديه قدرة تغيير ما يحدث في غزة ولا يتصرف

(CNN)-- وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، رسالة تحذيرية إلى إيران والمليشيات التي تدعمها مفادها أنه لا ينبغي لهم اتخاذ أي إجراءات لـ"تقويض" المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، أنه سيرسل وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل هذا الأسبوع "لإعادة التأكيد على دعمه الحازم لأمن إسرائيل".

وتابع: "سأرسل الوزير بلينكن إلى إسرائيل لإعادة تأكيد دعمي الحازم لأمن إسرائيل، ومواصلة جهودنا المكثفة لإبرام هذا الاتفاق، والتأكيد على أنه مع وقف إطلاق النار الشامل والإفراج عن الرهائن الآن في الأفق، ولا ينبغي لأحد في المنطقة أن يتخذ إجراءات لتقويض هذه العملية".

وكان الرئيس الأمريكي ذكر للصحفيين في المكتب البيضاوي، الجمعة: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى الاتفاق".

وتحدث الرئيس الأمريكي هاتفيا، الجمعة، بشكل منفصل مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لاستعراض ما جرى التوصل إليه في محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت: "تحدث الرئيس بايدن لاستعراض التقدم الكبير المحرز في الدوحة على مدار يومين من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن".