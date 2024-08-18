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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق حزب الله اللبناني على ما أورده تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن تفاصيل مقتل القائد العسكري الأول في الحزب فؤاد شكر.

وقالت دائرة العلاقات الإعلامية لحزب الله، في بيان، الأحد، إنها تنفي "بشكل قاطع" ما وصفته بـ"الرواية المختلقة" التي أوردتها وول ستريت ‏جورنال ‌‌‏حول مقتل فؤاد شكر، قائلة إنها "رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق".

وأضاف البيان أن "أيًا من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‌‏لم ‏يلتقوا أبدًا أيًا من مسؤولي حزب الله على الإطلاق".

وتابع بيان حزب الله: "بالتالي فإنّ الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني، وهذا ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني"، بحسب البيان.

​قٌتل فؤاد شكر في قصف إسرائيلي لبناية سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وأفاد تقرير وول ستريت جورنال أن شكر تلقى مكالمة هاتفية مجهولة دعته إلى الاتجاه إلى الطابق السابع من مبنى يقع في الضاحية الجنوبية.

صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أنها تحدثت إلى مسؤول في حزب الله وأقرباء لفؤاد شكر. وذكر المسؤول في الحزب أن المكالمة جاءت من شخص يرجح أنه اخترق شبكة الاتصالات الداخلية للحزب.

وأورد تقرير الصحيفة أن هدف المكالمة كان تسهيل استهداف إسرائيل للمبنى، في حدود السابعة مساءً، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى، بينهم شكر وزوجته.

كان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، قد توعد إسرائيل بالرد على مقتل شكر الذي قاد تبادل إطلاق النار مع إسرائيل عبر الحدود منذ أكتوبر/تشرين الأول.