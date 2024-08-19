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القدس (CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، الاثنين، إن الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات تقريبا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن "كان إيجابيا وعُقد في أجواء جيدة".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أكد التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الحالي بشأن إطلاق سراح الرهائن، والذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، وهو ما يصر عليها بشدة".

وكان الاجتماع بين بلينكن ونتنياهو مغلقا أمام الصحافة في القدس.

وتأتي المحادثات المهمة بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي يواصل فيه كبير الدبلوماسيين الأمريكيين التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن اجتماعا في وقت لاحق، الاثنين، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.