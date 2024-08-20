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إسرائيل تُعلن استعادة جثث 6 رهائن من قطاع غزة.. ونتنياهو يُعلق

الشرق الأوسط
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(CNN) -- تم انتشال جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة خلال عملية عسكرية إسرائيلية خلال الليل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن في إسرائيل الثلاثاء.

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ومن بين الرهائن الذين تم استردادهم يورام ميتزغر، وألكسندر دانسيج، وأبراهام موندر، وحاييم بيري، ونداف بوبلويل، وياجيف بوششتاب، وفقًا لإعلان مشترك صادر عن جيش الدفاع الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية (ISA).

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن جميعهم قتلوا أثناء احتجازهم في غزة ، باستثناء واحد، وهو أبراهام موندر. 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "أعادت قواتنا الليلة جثث ستة من الرهائن الذين احتجزتهم منظمة حماس الإرهابية القاتلة" وشكر المشاركين في العملية على "شجاعتهم وعملهم الحازم".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قلوبنا تتألم للخسارة الفادحة" مقدما تعازيه لأسر الرهائن.

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