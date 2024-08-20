إسرائيل تُعلن استعادة جثث 6 رهائن من قطاع غزة.. ونتنياهو يُعلق

أسامة حمدان لـCNN عن حالة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة: لا أحد لديه أي فكرة

(CNN) -- تم انتشال جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة خلال عملية عسكرية إسرائيلية خلال الليل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن في إسرائيل الثلاثاء.

ومن بين الرهائن الذين تم استردادهم يورام ميتزغر، وألكسندر دانسيج، وأبراهام موندر، وحاييم بيري، ونداف بوبلويل، وياجيف بوششتاب، وفقًا لإعلان مشترك صادر عن جيش الدفاع الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية (ISA).

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن جميعهم قتلوا أثناء احتجازهم في غزة ، باستثناء واحد، وهو أبراهام موندر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "أعادت قواتنا الليلة جثث ستة من الرهائن الذين احتجزتهم منظمة حماس الإرهابية القاتلة" وشكر المشاركين في العملية على "شجاعتهم وعملهم الحازم".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قلوبنا تتألم للخسارة الفادحة" مقدما تعازيه لأسر الرهائن.