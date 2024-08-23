وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالا بنظيره الإسرائيلي وهذا ما بحثاه

مقتل 15 شخصًا من عائلة واحدة بضربة إسرائيلية.. ووقف إطلاق النار "لا يزال بعيدًا"

تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

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إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن محادثة هاتفية، الخميس، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت حول التهديد المستمر من إيران ووكلائها بشن هجوم على إسرائيل، و"أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وقال أوستن لنظيره الإسرائيلي، إن "الولايات المتحدة تواصل مراقبة التخطيط للهجوم من إيران ووكلائها، وإنها في وضع جيد بجميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية الأفراد والمنشآت الأمريكية"، بحسب بيان للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر.

وأضاف البيان أن أوستن "أكد على أهمية الانتهاء من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، ومن بينهم 8 أمريكيين، محتجزين لدى حماس في غزة".

وتأتي محادثة أوستن وغالانت وسط مفاوضات جارية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق.

كما تأتي المحادثة أيضا بعد يوم من مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حول الاتفاق المحتمل.

وذكر بيان البنتاغون أن الوزيرين ناقشا كذلك "الوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى مكافحة التفشي المحتمل لمرض شلل الأطفال".