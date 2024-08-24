مقتل 15 شخصًا من عائلة واحدة بضربة إسرائيلية.. ووقف إطلاق النار "لا يزال بعيدًا"

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن محادثات هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبشكل منفصل، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي "لمناقشة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون كيربي للصحفيين، الجمعة، إن محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن التي جرت في القاهرة، الجمعة، كانت "بناءة"، وإن "العملية تمضي قدما بالفعل".

وأضاف كيربي: "لقد أجروا مناقشات بناءة الليلة الماضية في القاهرة، وستستمر هذه المناقشات، الجمعة. ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز موجود اليوم للانضمام إلى هذه المناقشات، لذا فإن العملية تمضي قدما بالفعل".

كما رد كيربي على تقارير من وسائل إعلام أخرى تفيد بأن المحادثات على وشك الانهيار- قائلا إن "هذا غير دقيق".

ومن جانبه، قال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان على فيسبوك، إن "السيسي تلقى اتصالا من بايدن، وإن الاتصال أتى في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم في هذا الصدد، استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حالياً، وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيانه أن "السيسي حرص على تأكيد أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار، يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسّع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة".

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN، أن المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن تواصلت في القاهرة، الجمعة.

وبدأت تلك المحادثات، التي يقودها من الجانب الأمريكي منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، الخميس.

ومن المتوقع أن يحضر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، بيل بيرنز المحادثات رفيعة المستوى في القاهرة هذا الأسبوع.

وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع على أنه حتى لو وافقت حماس وإسرائيل على الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، فإنه "يتعين علينا أيضا استكمال اتفاقيات التنفيذ التفصيلية التي تصاحب وضع وقف إطلاق النار موضع التنفيذ".

وقال بلينكن: "هذه عملية مستمرة في نفس الوقت، ونحن منخرطون كل يوم مع إسرائيل، وشركاؤنا القطريون والمصريون منخرطون مع حماس، وعلى مدار الأيام المقبلة سنفعل كل ما هو ممكن، أولا، لإقناع حماس بالموافقة على الاقتراح، ثم التأكد من أن الطرفين يعملان من أجل الاتفاق على التفاصيل الضرورية للتنفيذ التي من شأنها أن تسمح لكل شيء بالمضي قدما".