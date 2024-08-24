بالمسافة والأرقام.. حزب الله قادر على ضرب كل إسرائيل

نتنياهو: وجهنا "ضربات ساحقة" للأعداء في الأيام الماضية.. ماذا قال عن حماس والحوثي وحزب الله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتقد أن حزب الله هو الجماعة غير الحكومية الأكثر تسليحا في العالم، بدعم من إيران ومقره في لبنان الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد انخرطت الجماعة الإسلامية الشيعية في مواجهات مع القوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان منذ 8 أكتوبر.

المصدر: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تصميم: لوي روبنسون ورايتشل ويلسون CNN Credit: Source: Center for Strategic and International Studies Graphic: Lou Robinson and Rachel Wilson, CNN

أبرز ما تحتويه عدة حزب الله ومداها على الخريطة:

صواريخ كاتيوشا التي يبلغ مداها من 4 إلى 40 كيلومترا، وصواريخ فلق واحد بمدى 10 إلى 11 كيلومترا، وصواريخ فجر 5 ومداها نحو 75 كيلومترا، وصواريخ زلزال واحد بمدى بين 125 إلى 160 كيلومترا، وصواريخ الفاتح 110 بمدى 205 إلى 300 كيلومترا، بالإضافة إلى صواريخ سكود بي/سي/دي التي يبلغ مداها من 300 إلى 500 كيلومتر.

وعلى الخريطة فإنه على صواريخ زلزال واحد قادرة على الوصول إلى ما بعد القدس بمسافة 160 كيلومترا، في حين صواريخ الفاتح 110 يمكنها أن تصل إلى منتصف جنوب إسرائيل على بعد 300 كيلومتر، أما صواريخ سكود بفئاتها الثلاثة بي/سي/دي فإنها قادرة على الوصول إلى إيلات بأقصى جنوب إسرائيل.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تمتلك جيشا متفوقا إلى حد كبير على حزب الله، ورغم افتخار الجماعة المدعومة من إيران بصواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر، إلا أنه يتوجب عليها أولا أن تتجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" وغيرها لإحداث أضرار.