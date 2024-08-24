"وكأنه تم التخلي عن البلد".. مسؤولة في اليونيسف عن تدهور الوضع بالسودان

"مزيج مرعب من ارتفاع عدد الجثث".. تحذيرات من منظمات إغاثة مع استمرار حرب السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات العربية المتحدة، السبت، أنها شاركت في المحادثات بشأن السودان في سويسرا، والتي جرت خلال الفترة من 14 إلى 23 أغسطس/آب 2024، وعُقدت بدعوة من قبل الولايات المتحدة واستضافتها السعودية وسويسرا، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وانعقدت المحادثات ضمن منصة ALPS الجديدة (منصة متحالفين لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان) التي تم إنشاؤها حديثًا، وتضم الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ومصر وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وقالت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيسة وفد الإمارات في ختام المحادثات: "الوضع الإنساني في السودان خرج عن مستوى التحمّل. إن الحاجة هائلة إلى المساعدات الإنسانية، ويجب أن تكون فرق الإغاثة قادرة على توصيل المساعدات إلى المحتاجين أينما كانوا"، حسبما أفادت "وام".

وأضافت المسؤولة الإماراتية أن "برنامج الغذاء العالمي يعرف كيف يوقف المجاعة ويمنعها، ورسالتنا إلى جميع الأطراف هي: دعوهم يقوموا بعملهم".

وأوضحت لانا نسيبة: " قدمت دولة الإمارات خلال العقد الماضي، أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي كمساعدات للسودان، والتي تتضمن 230 مليون دولار منذ اندلاع الصراع. ونحن ملتزمون بشكل راسخ بمواصلة جميع جهودنا لدعم الشعب السوداني الشقيق"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأردفت رئيسة الوفد الإماراتي قائلة: "ولقد استندت آلية عمل المنصة في جنيف إلى اتفاقيات جدة، وتنضم الإمارات إلى المشاركين الآخرين بالمحادثات في التعبير عن التقدير للمملكة العربية السعودية لدورها القيادي وجهودها المتواصلة في هذا الملف الحاسم، وكذلك للولايات المتحدة على دبلوماسيتها النشطة لتخفيف أسوأ أزمة إنسانية تواجه المجتمع الدولي اليوم".

ومضت رئيسة الوفد الإماراتي قائلة: "لم نحقق التقدم الذي كنا نتمنى تحقيقه بشأن وقف كامل للأعمال العدائية والذي سيؤدي إلى إنهاء الحرب، ونحن بالطبع نأسف لحقيقة أن أحد الأطراف اختار عدم المشاركة في هذه المحادثات. ونأمل أن يتم علاج هذا في المستقبل. ولكننا نقدر الدبلوماسية المبتكرة التي سمحت للمشاركين بالتركيز على النتائج الملموسة للشعب السوداني"، طبقا لما نقلت عنها وكالة "وام".

وختمت لانا نسيبة موضحة: "وتظل دولة الإمارات ملتزمة بدعم الشعب السوداني الشقيق في استعادة السلام إلى بلاده، وفي ضمان إيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدة".

ومن جانبها، أوضحت مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) في بيان "أن الحرب التي عانى منها الشعب السوداني على مدى 16 شهراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أسفرت عن إجبار 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وتعرض أكثر من 25 مليون شخص إلى ارتفاع حاد في الجوع إضافة إلى احتمال تعرض مليون شخص للمجاعة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الخميس.

وأكدت المجموعة أنها "نجحت خلال الأيام الـ10 الماضية في تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية، وحصلت على التزامات بتحسين حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، فضلاً عن إعداد إطار عمل لضمان امتثال الطرفين لإعلان جدة وأي اتفاقيات مستقبلية بينهما".