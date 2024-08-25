نتنياهو: وجهنا "ضربات ساحقة" للأعداء في الأيام الماضية.. ماذا قال عن حماس والحوثي وحزب الله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الأحد، إن مصر تتابع بقلق بالغ التصعيد الجاري على الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية، واعتبرته "تصعيدا غير مسؤول".

ودعت الوزارة الخارجية المصرية في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى "ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد".

وأضافت الخارجية المصرية أن "مصر حذرت من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وشددت على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة".

وأكد بيان الوزارة أن "التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشراً واضحاً على ما سبق وأن حذرت منه مصر من مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة، على خلفية تطورات أزمة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع"، بحسب ما أورد البيان.

وختمت وزارة الخارجية المصرية بيانها بقولها إن "مصر جددت التأكيد على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، لتجنيب الإقليم المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين".