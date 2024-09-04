دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجهت وزارة العدل الأمريكية عدة اتهامات إلى العديد من كبار قيادات حركة حماس بشأن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، وفقا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها، الثلاثاء، إذ يواجه المتهمون: "إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد المصري (محمد الضيف)، ومروان عيسى، وخالد مشعل، وعلي بركة"، 7 تهم، منها "الإرهاب، والتآمر على قتل مواطنين أمريكيين".

وفيما يلي نص ما ورد بالبيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية:

وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند: "اتهمت وزارة العدل يحيى السنوار وغيره من كبار قادة حماس بتمويل وتوجيه والإشراف على حملة استمرت عقودًا لقتل المواطنين الأمريكيين وتعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر".

وأضاف: "في السابع من أكتوبر، قتل إرهابيو حماس، بقيادة هؤلاء المتهمين، ما يقرب من 1200 شخص، بما في ذلك أكثر من 40 أمريكيًا، واختطفوا مئات المدنيين. علمنا هذا الأسبوع أن حماس قتلت ستة أشخاص آخرين اختطفتهم واحتجزتهم لمدة عام تقريبًا، بما في ذلك هيرش غولدبرج بولين، وهو أمريكي إسرائيلي يبلغ من العمر 23 عامًا. نحن نحقق في مقتل هيرش، وكل جرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها حماس ضد الأمريكيين، كعمل إرهابي. إن التهم التي تم الكشف عنها اليوم ليست سوى جزء واحد من جهودنا لاستهداف كل جانب من جوانب عمليات حماس. لن تكون هذه الإجراءات الأخيرة".

وقالت نائب المدعي العام، ليزا موناكو: "اتُهم يحيى السنوار وغيره من كبار قادة حماس اليوم بتنظيم حملة العنف الجماعي والإرهاب التي شنتها هذه المنظمة الإرهابية على مدى عقود من الزمان - بما في ذلك في السابع من أكتوبر. في ذلك اليوم الرهيب، ذبح إرهابيو حماس بوحشية ما يقرب من 1200 رجل وامرأة وطفل بريء، بما في ذلك أكثر من 40 أمريكيًا، واختطفوا مئات آخرين، واستخدموا العنف الجنسي كسلاح وحشي".

وتابعت: "منذ ذلك اليوم المروع، عملنا على التحقيق ومحاسبة المسؤولين، ولن نرتاح حتى يتم تقديم كل من اختطف أو قتل أمريكيين إلى العدالة. لا تزال أفكارنا مع أسر جميع ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الوحشي".

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، كريستوفر راي: "منذ اللحظة التي شنت فيها حماس هجومها المروع في السابع من أكتوبر، كرس مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة ومحاكمتهم.. لقد استمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق بلا هوادة في هذه الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الأميركيين. إن حماس منظمة إرهابية أجنبية لها تاريخ طويل من العنف، وقد أدت تصرفات المجموعة إلى زيادة التهديدات الإرهابية في الولايات المتحدة وضد المصالح الأميركية في جميع أنحاء العالم. تظل مكافحة الإرهاب أولويتنا الأولى، وعملنا مستمر".

وقال مساعد المدعي العام، ماثيو جي أولسن، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل إن "المهمة الأساسية لقسم الأمن القومي هي حماية الأميركيين من الإرهابيين العنيفين والمنظمات المتطرفة مثل حماس.. إن الفظائع التي ارتكبتها حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لا تطاق، ولن تتوقف وزارة العدل عن سعيها لمحاسبة حماس على حملتها الإرهابية والقتل والدمار".