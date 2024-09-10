ماذا قال أردوغان عن وساطة مصر لوقف إطلاق النار في غزة؟

بالجدول الزمني.. إليكم ما نعرفه عن حالة محادثات وقف إطلاق النار في غزة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن بلاده تدعم دور الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال: "لدينا حوار وثيق مع مصر بشأن ملفات إقليمية أبرزها غزة وشمال إفريقيا وشرق المتوسط".

وأضاف أردوغان: "ندعم جهود الوساطة التي تقوم بها السلطات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية"، وذلك في خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.

وتابع: "في الوقت الذي تتسارع فيه سياسات إسرائيل التوسعية، فإننا، بصفتنا دول المنطقة، بحاجة إلى تعزيز خط التضامن، قمنا بتسريع جهودنا لضمان أن يتخذ العالم الإسلامي موقفا أكثر حزما ضد الإبادة الجماعية في غزة، التي دخلت شهرها الـ 12".

ووفقا لـ"الأناضول"، لفت أردوغان إلى "التطور الكبير" الذي شهدته العلاقات بين تركيا ومصر، عقب زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأنقرة في 4 سبتمبر/ أيلول، ردا على زيارة أردوغان للقاهرة منتصف فبراير/ شباط .

يذكر أن أردوغان أعرب في وقت سابق بعد زيارة السيسي إلى تركيا أن أنقرة تدعم جهود الوساطة بشأن غزة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة "من خلال وزارة خارجيتنا وجهاز الاستخبارات لدينا"، كما شدد على سعي بلاده إلى "ضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في غزة، أمام المحاكم الدولية"، حسبما ذكر في بيان له عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا).