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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، تفاعلا على منصة "إكس"، الأحد، بتأكيده أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وأنه يجب أن تتوقف الحرب الدائرة هناك الآن، وأن يعمل الطرفان المتحاربان على إيجاد حل سلمي.

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لا يوجد حل عسكري في السودان، ويجب على الطرفين المتحاربين العمل على إيجاد حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأضاف أنور قرقاش في منشوره: "ستواصل الإمارات العربية المتحدة دعم السودان وشعبه. يجب أن تتوقف هذه الحرب الآن".

وأثارت تعليقات مستشار الرئيس الإماراتي تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكانت الإمارات، أعلنت مساء السبت، عن "إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار أمريكي للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضافت الوكالة: "وتؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات بتلبية احتياجات النساء والأطفال الملحة في المنطقة، والتركيز بشكل خاص على تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي وتوفير المساعدات الأساسية، كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار أمريكي في مؤتمر باريس للمانحين في أبريل/نيسان 2024".

وجاء الإعلان عن المبادرات خلال زيارة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي، إلى تشاد، الجمعة.

وتعليقا على ذلك، قال قرقاش في تدوينة أخرى عبر منصة "إكس": "تعكس الزيارة الإنسانية إلى تشاد والمساهمة الإضافية لوكالات الأمم المتحدة التزام الإمارات الراسخ تجاه الشعب السوداني الأكثر تضررا من الحرب الدائرة، وخاصة النساء والأطفال".