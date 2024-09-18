بعد تفجيرات "البيجر" في لبنان.. هل ستؤدي العملية إلى ردع حزب الله؟

(CNN)-- قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن عدد القتلى ارتفع إلى 12 بعد هجوم أجهزة الاستدعاء "البيجر" الذي وقع، الثلاثاء، في جميع أنحاء لبنان.

وأضاف الوزير قائلا إن من بين القتلى أطفالا وما زال نحو 300 شخص مصابين بجروح خطيرة.

وتابع أن العالمين في المستشفيات أجروا 460 عملية معظمها على العيون والوجوه، كما قام العديد منهم بمعالجة إصابات اليد.

ويذكر أن شبكة CNN علمت أن الهجوم كان عملية مشتركة بين جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" والجيش الإسرائيلي. وأدانت الحكومة اللبنانية الهجوم ووصفته بأنه "“عدوان إسرائيلي إجرامي"، ورفضت إسرائيل التعليق علنا ​​على الانفجارات. كما ألقت إيران باللوم على ما وصفته بـ”الإرهاب الإسرائيلي".

قالت الشركة صاحبة العلامة التجارية Gold Apollo إن أجهزة "البيجر" طراز AR-924، التي تحمل العلامة التجارية للشركة، تم تصنيعها من قبل شركة توزيع مقرها المجر وتدعى BAC Consulting KFT. وقال مسؤول أمني تايواني كبير لشبكة CNN، إنه ليس لدى تايوان أي سجل لشحن أجهزة الاستدعاء Gold Apollo إلى لبنان أو الشرق الأوسط.