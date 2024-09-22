تلقى رسالة قبل أن ينفجر.. استمع إلى ما قاله صديق ضحية هجوم أجهزة "بيجر" لـCNN

(CNN)-- قال وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، السبت، إن 82 شخصًا على الأقل قُتلوا في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة للهجمات الإسرائيلية وتفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية (البيجر والووكي توكي).

وقال أبيض، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن 38 منهم قُتلوا في ضربة على جنوب بيروت التي استهدفت العديد من قادة حزب الله، الجمعة، ومن بينهم ثلاثة أطفال وسبع نساء. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وأشار أبيض إلى أن نحو 2950 شخصًا أصيبوا بانفجارات أجهزة النداء. ومن بين هؤلاء 777 لا يزالون في المستشفى و152 في حالة حرجة.

وأضاف أبيض أن العديد من المصابين فقدوا بصرهم جزئيًا أو كليًا، مضيفًا أن نحو 2087 عملية جراحية أُجريت حتى الآن.

وقال وزير الصحة اللبناني إن الغالبية العظمى من المصابين من المدنيين الذين كانوا في المتاجر ومحلات السوبر ماركت وقت الهجمات، ووصف تصرفات إسرائيل بأنها "جريمة حرب".