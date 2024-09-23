شاهد.. صواريخ حزب الله تبلغ أبعد مدى لها في عمق إسرائيل منذ أكتوبر الماضي

القدس (CNN)-- أطلع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأمريكي، لويد أوستن، على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله، الأحد، بعدما تبادلت إسرائيل والجماعة المسلحة المدعومة من إيران إطلاق النار الأكثر شدة منذ بدء الحرب في غزة.

وفي منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت إنه قدم لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن "تقييما للوضع حول تهديدات حزب الله، وأطلعه على عمليات الجيش الإسرائيلي لإضعاف قدرة حزب الله على شن هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين".

وأضاف غالانت أنهما ناقشا أيضا "الوضع الإقليمي الأوسع والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها".

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن المسؤولين تحدثا أيضا في أعقاب وابل الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله على إسرائيل، السبت.

وقال بيان صادر عن "البنتاغون"، إنه "خلال المكالمة، أكد الوزير التزام الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وشدد على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى ديارهم في الشمال".

ونفذ الجيش الإسرائيلي "ضربات مكثفة" على أهداف لحزب الله في لبنان، الاثنين، كما دعا المدنيين لمغادرة المناطق التي تعمل فيها الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، قبل شن المزيد من الهجمات المخطط لها.

وقبل الهجومين المزدوجين اللذين استهدفا تفجير أجهزة لاسلكية لأعضاء حزب الله الأسبوع الماضي، أبلغ مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة أن بلادهم ستنفذ عملية في لبنان، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل حول ما كانوا يخططون له، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة "لم تعلم بهذه الحوادث وليست متورطة فيها".