رئيس وزراء لبنان يحذر من "حرب إبادة" ضد بلاده ويدعو للضغط على إسرائيل

شاهد.. صواريخ حزب الله تبلغ أبعد مدى لها في عمق إسرائيل منذ أكتوبر الماضي

(CNN)-- حث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاثنين، الأمم المتحدة على الضغط على إسرائيل لوقف "العدوان" على بلاده، محذرا من "حرب إبادة" على لبنان.

وقال ميقاتي أمام مجلس الوزراء، إن إسرائيل تخطط "لتدمير القرى والبلدات اللبنانية" وطلب تدخل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة و"الدول المؤثرة"، بحسب بيان على منصة "إكس".

كما اتهم ميقاتي إسرائيل بوضع "مخطط تدميري" وشن "حرب إبادة" ضد لبنان.

وبحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، أكد ميقاتي: "نجدد التزامنا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل، ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول".

وأردف رئيس الوزراء اللبناني موضحا أن "ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان إلى غزة ثانية، وأنها حرب يجب أن تنتهي، هذا الموقف يجب أن يكون حافزا للجميع، لا سيما لدول القرار للصغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وتطبيق القرار الدولي الرقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن، وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل"، طبقا للوكالة اللبنانية.

وشنت إسرائيل، الاثنين، أعنف حملة جوية ضد ما تقول إنها أهداف لحزب الله في لبنان منذ بدء الصراع في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.